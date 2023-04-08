Пензенская полиция проведет новые профилактические рейды

08.04.2023 | 17:00

Сотрудники региональных управлений МВД, Федеральной службы исполнения наказания, представители органов исполнительной власти отправились в рейды. К ним присоединились общественники и члены молодежного отряда содействия полиции «Тигр». Профилактические мероприятия носят выразительное название «Рецидив».

«Проверено более 400 ранее судимых лиц, в том числе 200 состоящих под административным надзором, 120 граждан, попадающих под его действие по формальным признакам, 100 состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции», - сообщил врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

По результатам одного рейда более 20 человек привлечено к административной ответственности.

Практика проведения мероприятий по профилактике совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений будет продолжена.