Эксперты рассказали, что делать с билетами на отмененный концерт

08.04.2023 | 14:13

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать с билетами, если концерт отменили или перенесли. Рекомендации размещены в телеграм-канале ведомства.

Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона «О защите прав потребителей», а также полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг. Это касается и возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента.

На имя организатора концерта нужно отправить письменную претензию о возврате средств, уплаченных за билет.

Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, следует воспользоваться правом, закрепленным в ст. 11 Гражданского кодекса РФ, и обратиться с исковым заявлением в суд.

Правильно составить претензию и иск помогут специалисты территориального органа Роспотребнадзора.