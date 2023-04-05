В Пензе показали итоговый эскиз вышитой карты области

05.04.2023 | 20:27

Представители национально-культурных автономий и краеведческого музея обсудили, как должна выглядеть вышитая карта Пензенской области, которая станет частью всероссийского проекта. Он стартовал в 2022 году.

«Каждый регион Российской Федерации вышивается в особом стиле, который соответствует колориту культуры региона. Характерные для разных народов региона орнаменты наносятся на эту карту», - рассказал директор пензенского краеведческого музея Артем Павлихин.

Собравшимся представили итоговый эскиз вышитой карты Пензенской области. В центре композиции - герб с тремя снопами и элементами русского орнамента, от которого лучами расходятся полосы, символизирующие основные народности, проживающие в регионе.

«Мы сейчас обращаемся к дизайнеру, которая нам делает полностью раскладку по цветовой гамме, по макету, грубо говоря, в какой клеточке, где мы заполняем данный материал, и прочее. Режем ткани и распределяем между организациями», - объяснила консультант Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области Эльмира Анголенко.

Мастера национально-культурных автономий (на карте их девять) в течение полугода вышьют каждый свою часть областной карты. Работа предстоит большая: размер полотна - приблизительно три квадратных метра. Завершить его планируют к августу 2023 года.

Потом оно будет соединено с другими фрагментами и выставлено на всеобщее обозрение в Чувашии в рамках финальных мероприятий проекта «Вышитая карта России». Потом уникальный экспонат отправят в Санкт-Петербург, а далее передадут в экспозицию пензенского краеведческого музея.