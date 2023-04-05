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Общество

В Пензе детсадовцев научили вести себя на воде

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Некоторые из малышей даже плавать не умеют, но уже понимают, что вести себя у речки нужно осторожно. В игровой форме спасатель-водолаз второго класса Денис Соенко провел инструктаж по правилам поведения на воде.

«Данные мероприятия проводятся в детском саду довольно часто, когда к детям приходят гости, как сегодня, например, а также в группах педагоги очень часто проводят данные мероприятия, чтобы сформировать у детей представление», - рассказала воспитатель Дарья Полигузова.

Лето приближается, а значит, скоро начнется и пляжный сезон. Если взрослые стараются соблюдать правила безопасности, то дети нередко о них даже не знают, поэтому устраивать такие встречи действительно важно.

«Открывается вода, и дети ходят на пляж, купаются - с родителями и одни. Нужно дать информацию, как себя вести правильно, чтобы они не забывали и чтобы не было никакой беды», - отметил Денис Соенко.

Для ребят он настоящий супергерой, который спас немало жизней, поэтому они отвечали на все вопросы, активно участвовали в конкурсах, в игровой форме усваивали правила.

«Детям очень нравятся такие мероприятия, они всегда ждут», - подчеркнула Дарья Полигузова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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