В Пачелмском районе продолжится ремонт школ

05.04.2023 | 16:01

В среду, 5 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил несколько школ в Пачелмском районе.

Он начал с главного общеобразовательного учреждения - школы № 1 в Пачелме. В следующего году ее ждет капитальный ремонт по президентской программе при софинансировании из областного бюджета. Заложено 86 млн рублей, сообщил глава региона.

В селе Татаро-Никольском губернатор побывал в филиале школы села Черкасского. В прошлому году там по государственной программе «Развитие образования в Пензенской области» отремонтировали фасад, коридоры и кабинеты, заменили дверные коробки, установили новое оборудование, компьютеры, мебель, сообщили в пресс-службе правительства.

«Неплохо сделали ремонт. Это важно для людей, которые здесь живут. Несмотря на то что школа небольшая, надо было приводить ее в порядок. Единственное, на что я обращаю внимание, - ремонт школы сделали, а спортивный зал не отремонтировали. Это неправильно. Тем более проектно-сметная документация есть. Поэтому принято решение: дополнительно будут выделены средства, и летом этого года обновят еще и спортивный зал, чтобы школа была полностью в нормальном состоянии. Тем более что здесь есть перспектива роста числа учеников», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Сейчас в школе работают шесть классов-комплектов. В ближайшие два года должен добавиться еще один. Количество учеников увеличится в том числе за счет доставки их из других населенных пунктов.