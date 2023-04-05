Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|18:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенская школьница пострадала из-за равнодушия людей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


15-летняя жительница Пензенской области пострадала из-за конфликта с одноклассниками. Историю девочки в среду, 5 апреля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Школьница жила с мамой и бабушкой в селе, хорошо училась и была всем довольна, пока не случился инцидент. После этого девочка замкнулась, отказалась ходить в школу.

«Мама уезжала на заработки в Москву. Бабушка не смогла оказать психологическую поддержку», - рассказала Столярова.

Администрация школы перевела девочку на домашнее обучение на полгода. Когда мать вернулась из столицы и нашла работу рядом с домом, ребенок стал жить с ней в снятой комнате.

В школе ученице предложили вернуться к очной форме занятий, но та не согласилась, попросила оставить ее на домашнем обучении. Администрация ей отказала.

«Прошло три месяца, а девочка так и не учится, впала в депрессию. Два дня назад я предложила маме показать ее врачам. Заключение врачей положительное. Никаких проблем со здоровьем у ребенка нет, кроме психологического дискомфорта. Девочке нужен психолог. Вчера два часа вместе с мамой и девочкой обсуждали перспективы обучения. В итоге Центр образования Пензы зачислил ее в свой состав. Девочка впервые за несколько месяцев улыбнулась», - написала омбудсмен.

Елена Столярова отметила, что для защиты интересов детей недостаточно закона и нормативно-правовых документов. Главное - отношение людей, которые занимают те или иные должности и исполняют определенные полномочия.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте