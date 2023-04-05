Пензенская школьница пострадала из-за равнодушия людей

05.04.2023 | 17:21

15-летняя жительница Пензенской области пострадала из-за конфликта с одноклассниками. Историю девочки в среду, 5 апреля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Школьница жила с мамой и бабушкой в селе, хорошо училась и была всем довольна, пока не случился инцидент. После этого девочка замкнулась, отказалась ходить в школу.

«Мама уезжала на заработки в Москву. Бабушка не смогла оказать психологическую поддержку», - рассказала Столярова.

Администрация школы перевела девочку на домашнее обучение на полгода. Когда мать вернулась из столицы и нашла работу рядом с домом, ребенок стал жить с ней в снятой комнате.

В школе ученице предложили вернуться к очной форме занятий, но та не согласилась, попросила оставить ее на домашнем обучении. Администрация ей отказала.

«Прошло три месяца, а девочка так и не учится, впала в депрессию. Два дня назад я предложила маме показать ее врачам. Заключение врачей положительное. Никаких проблем со здоровьем у ребенка нет, кроме психологического дискомфорта. Девочке нужен психолог. Вчера два часа вместе с мамой и девочкой обсуждали перспективы обучения. В итоге Центр образования Пензы зачислил ее в свой состав. Девочка впервые за несколько месяцев улыбнулась», - написала омбудсмен.

Елена Столярова отметила, что для защиты интересов детей недостаточно закона и нормативно-правовых документов. Главное - отношение людей, которые занимают те или иные должности и исполняют определенные полномочия.