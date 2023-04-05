Пациента из Ломова экстренно доставили в Пензу на вертолете

05.04.2023 | 10:19

Во вторник, 4 апреля, в Пензенской области первый раз в этом году состоялся полет санитарного вертолета. Возникла срочная необходимость доставить пациента из Нижнеломовской межрайонной больницы в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

Вертолет используют, когда роль времени в спасении жизни решающая, отметил главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев. У пациента из Нижнего Ломова именно такой случай (у него патология сердца).

«Борт оборудован специальным медицинским модулем - здесь имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат, все необходимые лекарственные препараты», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Санитарная авиация работает в области уже четвертый год. Для ее нужд оборудовали вертолетные площадки.

В 2022-м на санавиацию выделяли 27 млн рублей. Планировалось, что специалисты налетают 160 часов.

В 2023 году сумма не изменилась, а вот количество летных часов сократилось до 125.