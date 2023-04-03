В Пензенской области появятся необычные электростанции

В Пензенской области планируется строительство двух биогазовых электростанций. Объекты будут функционировать на основе использования возобновляемых источников энергии.
В стране пока немного таких. Такие электростанции широко применяются в странах Евросоюза, например в Германии.
Эти объекты производят электроэнергию из биогаза, вещества, которое добывают путем ферментации из органической биомассы различного происхождения: пищевых отходов, навоза, сточных вод, кукурузы.
Согласно распоряжению губернатора, биогазовые электростанции построят в Сердобском и Нижнеломовском районах. Первую назовут «Балтинка», вторую - «Аршиновка».
В документе отмечается, что объекты будут функционировать на основе биогаза, но кроме газа свалок.
Построить станции хотят к 2025 году. Объем электроэнергии, производимой в год «Балтинкой», составит 9 310 мегаватт-часов, «Аршиновкой» - 14 800 мегаватт-часов.
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