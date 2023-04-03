Сетевое издание|18+|Понедельник|3 апр 2023|20:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе стартовала ежегодная акция «Вахта памяти»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У Монумента воинской и трудовой славы в Пензе стартовала ежегодная акция «Вахта памяти». В 2023 году первыми на Пост № 1 заступили воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел».

«Ребята, находясь здесь, осознают, что это дань памяти. Поэтому это одна из традиций, которая осталась во многих городах Российской Федерации, практически во всех. Это очень отрадно, что Пост № 1 существует», - отметил руководитель муниципального центра патриотического воспитания Вячеслав Старшев.

Школьники, кадеты, воспитанники патриотических объединений прошли строгий отбор. К акции молодые люди готовились в течение года. Как результат - лучшие из лучших по 20 минут стоят в карауле у Вечного огня.

Виктор Малафеев участвует в Вахте памяти уже третий раз. В военно-патриотическом центре «Вымпел» он один из лучших курсантов, благодаря чему удостоился чести встретиться с Владимиром Путиным.

«Это было 4 ноября, в честь Дня народного единства. Мы встречались у памятника Минину и Пожарскому, возложили цветы. Было незабываемо. Энергетику, которая там была, не передать словами», - рассказал Виктор Малафеев.

Всего в акции примут участие более 500 школьников из 30 образовательных учреждений.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте