03.04.2023 | 20:10

У Монумента воинской и трудовой славы в Пензе стартовала ежегодная акция «Вахта памяти». В 2023 году первыми на Пост № 1 заступили воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел».

«Ребята, находясь здесь, осознают, что это дань памяти. Поэтому это одна из традиций, которая осталась во многих городах Российской Федерации, практически во всех. Это очень отрадно, что Пост № 1 существует», - отметил руководитель муниципального центра патриотического воспитания Вячеслав Старшев.

Школьники, кадеты, воспитанники патриотических объединений прошли строгий отбор. К акции молодые люди готовились в течение года. Как результат - лучшие из лучших по 20 минут стоят в карауле у Вечного огня.

Виктор Малафеев участвует в Вахте памяти уже третий раз. В военно-патриотическом центре «Вымпел» он один из лучших курсантов, благодаря чему удостоился чести встретиться с Владимиром Путиным.

«Это было 4 ноября, в честь Дня народного единства. Мы встречались у памятника Минину и Пожарскому, возложили цветы. Было незабываемо. Энергетику, которая там была, не передать словами», - рассказал Виктор Малафеев.

Всего в акции примут участие более 500 школьников из 30 образовательных учреждений.