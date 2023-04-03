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Общество

Определено место строительства нового ФОКа в Пензе

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Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта хотят построить рядом со школой № 26 на улице Луговой, 1а, в микрорайоне ГПЗ-24.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый зампред правительства области Олег Ягов.

«Строительство спортивного комплекса будет осуществляться в 2023-2024 годах. Из федерального и регионального бюджетов на создание объекта будет направлено более 296 млн рублей», - написал он.

Подрядчику предстоит построить ФОК общей площадью около 1 500 кв. м с универсальным спортивным залом, рассчитанным на 250 зрительских мест. В здании будет один или два этажа. Рядом с объектом разобьют футбольное поле, установят светильники на стальных опорах.

Предполагается, что проектно-сметную документацию подготовят в этом году. Далее начнется строительство, которое завершат летом 2024-го.

В декабре 2022-го чиновники пообещали, что в 2023 году в Пензенской области построят 40 новых спортивных комплексов, где могли бы заниматься дети. Объекты появятся во всех районах региона, каждый обойдется в сумму около 25 миллионов рублей.

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