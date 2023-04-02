Дальнейшую застройку Заречного могут признать невозможной

02.04.2023 | 11:34

В Заречном в 2024 году, возможно, не построят ни одного дома и социального объекта. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», организованного ЦУРом, рассказал глава закрытого города Олег Климанов.

Он объяснил, что на протяжении двух последних лет ЗАТО ведет споры с министерством лесного хозяйства области, которое настаивает на том, чтобы все зеленые зоны Заречного признать городскими лесами.

«Если это случится, то построить что-то будет невозможно. Потому что у нас в городе нет свободных участков, на которых не растут деревья. Есть перспективный участок, 18-й микрорайон, который планировалось продолжать застраивать до Ахунской проходной. В случае принятия решения о том, что это городские леса, мы не сможем спилить там ни одного дерева. Мы не построим не только многоквартирные дома, но и школу, детский сад», - рассказал Климанов.

По его словам, сейчас вопрос решается с министерством в судебном порядке. Минлесхоз региона считает, что площадь городских лесов в закрытом городе - 2 400 га, между тем как вся площадь ЗАТО - 2 700 га.

«Надеюсь, что здравый разум победит. У нас есть территории, которые можно спокойно признавать городскими лесами, на которых никогда мы ничего не будем строить», - отметил глава Заречного.

Сейчас в городе возводится многоэтажка на улице Восточной. Ее планируют сдать к концу 2023-го. Если минлесхозу удастся настоять на своей точке зрения, в следующем году строительство в Заречном будет невозможным.