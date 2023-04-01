Названа дата завершения ярмарок выходного дня в Заречном

01.04.2023 | 13:46

В Заречном завершается сезон субботних ярмарок выходного дня, которые традиционно проходили на улице Озерской - от проспекта 30-летия Победы до Заречной, 24. В этом сезоне в ярмарках приняли участие более 200 торговцев, которые приезжали в закрытый город из Пензы и 19 районов области.

«В последний раз закупить там товары горожане смогут 8 апреля. Время работы - с 9:00 до 15:00», - сообщает портал «Зарпресса».

Планируется, что в последний ярмарочный день в продаже появятся как непродовольственные товары (паласы, покрывала, одежда и обувь), так и продукты (чай, кофе, яблоки, мед, сухофрукты, квашеная капуста).

А вот ассортимент мясных изделий на ярмарке может оказаться нешироким. Это связано с температурным режимом: если температура на улице поднимется выше +6, то продавать их можно лишь при наличии морозильной камеры.

На ярмарке будут присутствовать ветеринарный врач и представители санитарно-эпидемиологической станции, которые проконтролируют этот момент.