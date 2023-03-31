Пензенских детей с ОВЗ хотят отправить на Кавказ

31.03.2023 | 19:30

В Октябрьской районной организации общества инвалидов накрыли столы. Горячее питание по пятницам здесь организовали благодаря неравнодушным пензенцам, которые привозят еду для тех, кто нуждается.

«Не каждый имеет возможности, если одиноко проживающий инвалид, кушать первое, второе и третье, а здесь для них получается как бы и праздник. Самое главное - мы видим их общение. Они встречаются, поднимают какие-то проблемы, отвечают на какие-то вопросы», - сообщила председатель Октябрьской районной организации ПОО ВОИ Алла Мироненко.

На трапезе собралось чуть больше двух десятков человек. Все они нуждаются в заботе и чутком отношении. В стенах организации многие нашли друзей, единомышленников, говорят, что здесь их второй дом.

«Очень вкусно, хорошо. Спасибо», - отметила жительница Пензы Валентина Анисимова.

«В театре мы были уже, сегодня - «Вензеля», пойдем. И в «Зарю» пойдем - на «Зореньку». Насыщенно очень даже. Раньше я дома сидела все», - поделилась жительница Пензы Раиса Рыбачкова.

В Октябрьской организации общества инвалидов состоит больше 1 600 человек разного возраста. Их вовлекают в различные мероприятия, помогают. В 2023-м, если получится, реализуют один из серьезных проектов для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Вплоть до поездок по Кавказу. Рассчитан на два года, если все получится, будет с этого августа. Мы будем очень довольны и рады», - рассказала Алла Мироненко.

Проект реализуют, если он получит финансовую поддержку.