Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|19:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе начали собирать брошенные на улицах стройматериалы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Бетонные конструкции в Овражном проезде не остались незамеченными. Плиты, сваленные на муниципальном земельном участке, привлекли внимание чиновников во время объезда Пензы. По поручению главы города в первую очередь с красной линии убирают строительные материалы, блоки и прочий мусор.

«В целом по городу - больше 2 000 объектов», - сообщила начальник отдела муниципального контроля администрации г. Пензы Светлана Александрова.

Подрядчиком выступает «Пензавтодор». Его работники приступили к демонтажу и вывозу конструкций, которые были самовольно сложены на муниципальных участках.

В течение двух месяцев - таков срок хранения - вывезенные блоки и другие материалы будут находиться на территории подрядчика на случай, если объявится хозяин.

«На момент демонтажа собственник не был установлен. Собственник может обратиться с заявлением в отдел муниципального земельного контроля администрации города Пензы, предъявив документы, что данные объекты принадлежат ему, и, соответственно, с собственника будет взиматься плата за демонтаж», - рассказала Светлана Александрова.

Потом владелец сможет забрать свое имущество с территории предприятия.

Если хозяин не заявит о себе, то материалы будут утилизированы в соответствии с правилами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте