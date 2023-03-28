В Пензе начали собирать брошенные на улицах стройматериалы

28.03.2023 | 18:39

Бетонные конструкции в Овражном проезде не остались незамеченными. Плиты, сваленные на муниципальном земельном участке, привлекли внимание чиновников во время объезда Пензы. По поручению главы города в первую очередь с красной линии убирают строительные материалы, блоки и прочий мусор.

«В целом по городу - больше 2 000 объектов», - сообщила начальник отдела муниципального контроля администрации г. Пензы Светлана Александрова.

Подрядчиком выступает «Пензавтодор». Его работники приступили к демонтажу и вывозу конструкций, которые были самовольно сложены на муниципальных участках.

В течение двух месяцев - таков срок хранения - вывезенные блоки и другие материалы будут находиться на территории подрядчика на случай, если объявится хозяин.

«На момент демонтажа собственник не был установлен. Собственник может обратиться с заявлением в отдел муниципального земельного контроля администрации города Пензы, предъявив документы, что данные объекты принадлежат ему, и, соответственно, с собственника будет взиматься плата за демонтаж», - рассказала Светлана Александрова.

Потом владелец сможет забрать свое имущество с территории предприятия.

Если хозяин не заявит о себе, то материалы будут утилизированы в соответствии с правилами.