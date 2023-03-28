В Бессоновке после половодья укрепят берег реки Шелдаис

28.03.2023 | 12:29

Специалисты обследовали берег реки Шелдаис в Бессоновке. В комиссию вошли представители регионального минлесхоза, администрации села, ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз». Они осмотрели территорию после многочисленных жалоб бессоновцев на подтопление Шелдаисом строений и разрушение берега.

Так, в ночь на 13 марта в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что Шелдаис вышел из берегов и затапливает не только огороды, но и дома. А 17 марта житель райцентра рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ», что на улице Песчаной, в конце которой река Шелдаис впадает в Суру, в периоды большого половодья настоящий потоп, однако никаких мер не принимается.

«В результате осмотра было установлено, что причиной подтопления ул. Октябрьской в период паводка могут являться заторы, которые образовываются на реке Шелдаис упавшими деревьями, ветками и бытовым мусором. Кроме того, на данном участке реки Шелдаис наблюдается разрушение берега», - сделали вывод специалисты.

В минлесхозе сообщили, что для предотвращения подтопления в дальнейшем администрации Бессоновки рекомендовано провести санитарную очистку русла реки.

«Вместе с тем администрацией села Бессоновка планируется после завершения весеннего половодья решить вопрос по укреплению берега реки Шелдаис», - добавили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.