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Глас народа

Паводок: для жителей Бессоновского района устроили телефонный квест

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В пятницу, 17 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновки Андрей Ч., обеспокоенный паводковой ситуацией в райцентре.

«В Бессоновке есть улица Песчаная, в конце которой река Шелдаис впадает в Суру. В периоды большого половодья там потоп. Хоть каких-то мер после затопления 2018 года по предотвращению подтопления не принималось. В этом году - тоже, хотя о сложной ситуации трубят во всех СМИ. Хоть земли бы в самых опасных местах насыпали. Сейчас там начинается потоп, а по телефонам по поводу этого события невозможно дозвониться», - описал он происходящее.

Мужчина решил позвонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 2-55-02, по которому в Бессоновском районе должны принимать сообщения о подтоплении.

Именно этот номер распространял Центр управления регионом в памятках по соцсетям и мессенджерам. Однако попытки бессоновца поговорить с диспетчером остались безуспешными.

«По этому телефону автоответчик отвечает, что номер изменен на 2-86-72. По звонку на тот номер попадаешь в бухгалтерию, которая говорит, что по подтоплению нужно звонить 2-86-71. При звонке автоответчик радостно сообщает, что номер недоступен», - рассказал Андрей о своих бесплодных попытках дозвониться до тех, кто должен принимать важную информацию.

«Есть, конечно, телефон 112… Попробую», - завершил Андрей свой рассказ.

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