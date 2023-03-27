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Общество

У Комсомольского парка пообещали установить полусферы с закреплением

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Проблема входа в Комсомольский парк никуда не исчезла. Маломобильные люди продолжают жаловаться на то, что им мешают припаркованные автомобили.

«В парк «Комсомольский» не зайти и не выйти с коляской. Гости понаставили свои ведра прямо у входа и у пешеходного перехода, им лень лишние 10 метров пройти до стоянки у Дома торговли», - возмутился подписчик группы администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

Представитель управления ЖКХ города сообщил, что нарушение правил парковки регулярно выявляют сотрудники ГИБДД.

«Это чистой воды ваша вина, вы из тротуара переделали в прилегающую территорию, а ГИБДД здесь ни при чем», - написал пензенец.

По его словам, установленные полусферы, препятствующие неправильной парковке, водители намеренно сдвинули. Мужчина попросил сузить ограниченное ими пространство и зафиксировать в таком положении.

Вскоре от управления ЖКХ поступил ответ на это обращение.

«МБУ «Пензавтодор» дано поручение в срок до 3 апреля 2023 года выполнить работы по установке полусфер при входе в парк со стороны ул. Крупской в исходное положение и предусмотреть крепления для исключения возможности их перемещения», - объяснили горожанину.

Водители мешают пешеходам у входа в Комсомольский парк уже давно, но, по мнению автомобилистов, транспорт ставить негде, вот и нарушаются правила парковки.

В ноябре 2022-го горожане попросили чиновников заменить установленные полусферы на большие и тяжелые, чтобы у водителей не было возможности их сдвигать. Это обещали сделать до середины декабря.

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