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Общество

Пензенцев предупредили о вспышке опасной болезни

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В 2023 году в ряде регионов России медики зафиксировали вспышки кори. Это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Корь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

Наиболее уязвимые категории населения – дети и пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом.

«Задача родителей – надежно защитить своего ребенка как минимум от того, что в его силах предотвратить», - считает врач-педиатр городской детской поликлиники № 6 Софья Басова.

В Роспотребнадзоре зафиксировали снижение коллективного иммунитета россиян к кори. В ведомстве рекомендуют вакцинировать не привитых ранее детей.

«Заразиться может любой человек, но непривитые дети – в особой группе риска. Заразить малыша коревой инфекцией может и заболевшая мама во время его внутриутробного развития», - отметила Софья Басова.

В Минздраве напомнили, что детей прививают комплексной вакциной в возрасте 1 года и 6 лет сразу от 3-х инфекций – корь, краснуха, паротит или дивакциной (паротит и корь), моновакциной. Защитный эффект сохраняется 20-25 лет, после чего опасность заразиться корью возвращается.

Врачи предупреждают, что корь, паротитная инфекция и краснуха быстро распространяются в детских коллективах контактным и воздушно-капельным путем. Заболевания чрезвычайно опасны своими последствиями. Среди них: глухота, менингококковый энцефалит, менингит, ангина, возможные нарушения репродуктивной функции, задержка умственного развития у младенцев.

Детский врач рекомендовала, что, если по каким-то причинам ребенок не был ранее привит против этих инфекций или был вакцинирован однократно, родителям необходимо обратиться к врачу-педиатру, который выстроит для ребенка индивидуальный план иммунизации.

«Если все необходимые человеку прививки сделаны в детстве, то проблем, связанных с их отсутствием, в его взрослой жизни будет гораздо меньше, а здоровья и понимания необходимости их дальнейшего проведения – больше», - резюмировала Белова.

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Источник — pnzreg.ru
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