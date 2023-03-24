Высокопоставленные пензенцы должны сообщать об искушении деньгами

24.03.2023 | 12:55

В Пензенской области ряд служащих, занимающих высокие должности, отныне обязаны сообщать о попытках вовлечь их в коррупционные действия. Такое решение приняли в пятницу, 24 марта, депутаты Законодательного собрания.

Речь идет о лицах, замещающих государственные должности: членах правительства, заместителях главы региона, депутатах Заксобра, судьях, членах избиркома и контрольно-счетной палаты, омбудсменах и других.

Теперь они обязаны уведомлять о фактах склонения их к коррупционным правонарушениям в прокуратуру или другие госорганы. Сделать это необходимо письменно и в срок не позднее пяти дней со дня инцидента.

Если должностное лицо находится в командировке, отпуске или на больничном, то оно должно сообщить о склонении его к коррупции любыми, используя доступные средства связи, а после возвращения или выздоровления не позднее трех дней подать письменное уведомление.

В законопроекте отмечается: чиновник, уведомивший соответствующие органы о попытках склонить его к коррупции, находится под защитой государства.