В Пензе студентам посоветовали высказываться аккуратнее

23.03.2023 | 19:35

Об опасности интернета рассказали пензенской молодежи полицейские и члены общественного совета при региональном УМВД на встрече с учащимися техникума. Темы обсуждения - экстремизм, терроризм, радикализм.

«Мы хотим предупредить, чтобы вы были очень аккуратны в интернете, аккуратны в своих высказываниях, в своих публикациях, потому что это в первую очередь ваша будущая жизнь, будущее ваших супругов, детей даже», - предупредила старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Пензенской области Ирина Магомедова.

Священник Виктор Сторожев на встрече раскрыл проблему с точки зрения церкви.

«Если человек государственный, полицейский им расскажет про законы государства, то обязанность церкви, священнослужителя - донести именно духовные законы так называемые, прежде всего, конечно же, рассказать о последствиях всего того, что может с ними случиться», - подчеркнул член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Виктор Сторожев.

Подобные встречи будут проводиться во всех учебных заведениях региона.