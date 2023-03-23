В Пензе наградили лучших работников культуры

23.03.2023 | 19:19

Любовь Сычева - одна из самых заметных фигур пензенской культуры. Без ее участия с 2000 года не проходит ни одно важное событие. Отучившись на пианиста, она стала работать мастером слова и вести концерты, писать к ним сценарии и, поскольку была в теме, у коллег начала пользоваться авторитетом, у зрителей - доверием. Теперь точно знает, что не хлебом единым жив человек, особенно в непростые времена.

«Когда началась пандемия, стало не хватать духовной поддержки, которую рождали музыканты, артисты. Это что-то неосязаемое, что нельзя потрогать, - настроение, эмоции, тот свет, который должен наполнять человека», - отметила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В свой профессиональный праздник поздравления принимали артисты, музыканты, библиотекари, преподаватели, сотрудники домов творчества и дворцов культуры. Главный показатель их работы - неослабевающий интерес населения к таким учреждениям.

«В нашей детской школе искусств Городищенского района - 655 детей и 8 филиалов, расположенных и в Средней Елюзани, и в Нижней, и в Верхней, в Чаадаевке, в Канаевке. Количество детей, желающих заниматься, только увеличивается», - рассказала директор ДШИ (Городищенский район) Инна Волкова.

«Любой фестиваль, который проходит, отчетные концерты, экзамены для всех остальных людей являются чем-то особенным. Для нас с вами это работа. Но и работой это назвать, по большому счету, нельзя, потому как тот вклад, который каждый из вас вносит, - это скорее служение», - подчеркнул министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

За добросовестный многолетний труд, профессионализм и большой вклад в развитие культуры Пензенской области лучшие ее представители были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора, Законодательного собрания. Зареченскому оркестру русских народных инструментов имени С. В. Исаевой присвоено звание заслуженного.

Торжество не обошлось без концертной программы.