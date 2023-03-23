Работница поверила в съемку рекламы и перевела деньги лженачальнику

23.03.2023 | 13:28

В Каменском районе 32-летняя сотрудница ломбарда попала в сети мошенника, притворившегося ее руководителем.

Женщина была на работе, когда зазвонил стационарный телефон. Она сняла трубку и услышала мужской голос. Собеседник, не дав ей опомниться, убедил ее, что он учредитель ломбарда.

«Звонивший пояснил, что будет проводиться реклама всех ломбардов и начнут с того, где работает собеседница. По его словам, в скором времени должны подвезти видеоаппаратуру, поэтому сотруднице необходимо поторопиться и перевести около 145 тысяч рублей на счет, который он продиктует», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Работница выполнила распоряжение «хозяина», и тот моментально перестал выходить на связь. Женщина поняла, как жестоко ошиблась, поверив собеседнику на слово, и обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают злоумышленника.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупреждают пензенские полицейские.