Бойцы из зоны СВО поблагодарили пензенцев за поддержку

22.03.2023 | 20:17

На передовую - практически как на работу. Сергей Андреев дороги новых российских регионов знает прекрасно. Вот уже шесть месяцев он помогает солдатам, которые принимают участие в специальной военной операции.

«Дорогие школьники и учителя, по убытии в зону СВО Иван Киселев привез мне на работу ваши письма. И мы везем их на фронт, раздаем солдатам», - рассказал волонтер.

Такие послания для бойцов невероятно важны. Помощь приходит от неравнодушных граждан со всего региона. Товары волонтеры доставляют солдатам буквально из рук в руки.

«Галина Сергеевна, ваши конфеты до ребят дошли, денежки ваши потратили на солярку, огромное вам спасибо», - поблагодарил мужчина.

«Многие задают вопрос, страшно или нет. Не страшно, но чувство страха есть. А на данный момент сейчас все ребята собраны и, более того, берет гордость за наших пензенских ребят: они все сплотились, все хорошо у них», - заявил волонтер Сергей Андреев.

Нередко в зону проведения СВО отправляются и девушки-волонтеры, например добровольцы из группы «Гуманитарные войска города Кузнецка».

«Забрали наших мужей, родственников по мобилизации. Первый сбор мы организовали сами с друзьями, потому что, когда ребята вышли на связь, им нужна была помощь в еде и в вещах. Не то что, скажем так, командование не обратило внимания, а все это очень долгий процесс», - объяснила координатор группы Олеся Мякотина.

Теперь в группе состоит почти 1 000 человек. Девушки приглашают всех желающих принять участие в сборе гуманитарной помощи. Сообщества есть в социальных сетях.