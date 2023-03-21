В Пензе на остановки обрушился коммунальный дождь

21.03.2023 | 18:11

Коммунальный дождь обрушился на остановки. Из поливомоечной машины на конструкции направляют мощную струю воды. В городе в рамках месячника по благоустройству приводят в порядок павильоны.

«Помывка ведется в круглосуточном режиме. Сегодня мы планируем отмыть остановки на улицах Окружной, Карпинского, Кирова, Пушкина, Володарского. Также в период месячника по благоустройству мы проводим работы по очистке бордюрного камня от песка, который насыпали в зимний период», - сообщил начальник участка Ленинского района МБУ «Пензавтодор» Евгений Кондаков.

На участке Ленинского района располагается 62 павильона. В основном это центр города, можно сказать, лицо Пензы. А его, судя по наблюдениям работников муниципального предприятия, стараются испортить неизвестные - уродуют рисунками и надписями.

«Вандалы, что я могу сказать. Проходим отдельно растворителем и смываем. Трется, оттирается, но с трудом, тяжело», - рассказал рабочий Александр Жиркин.

Всего в городе - более 200 остановочных конструкций. После того как будет ликвидировано МУП «Аншлаг» (эта организация занималась раньше установкой павильонов, несла ответственность за их состояние), полномочия полностью перейдут «Пензавтодору». Остановки уже на его контроле.

«Ежедневно у нас проходит санпатруль, мы забираем мусор, прометаем остановочные площадки, смотрим, обращаем внимание, где и какие дефекты», - отметил Евгений Кондаков.

Павильоны с российским триколором, гербом Пензы, ночной подсветкой установили за счет инвестора в порядке эксперимента еще в октябре 2022-го. Всего их в городе несколько, а будут ли подобные появляться в дальнейшем, пока неизвестно.