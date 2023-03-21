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Общество

В минтруде объяснили, ждать ли пензенцам юбилейных выплат

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Жительница Пензенской области заинтересовалась вопросом о выплате 15 000 рублей 90-летним пенсионерам.

О том, существует ли такая мера поддержки, она спросила редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Моей бабушке исполняется 90 лет. Кто-то из ее подружек сообщил, якобы 90-летним выплачивают по 15 тысяч в честь юбилея и якобы на «Госуслугах» есть такая информация. Я не нашла. Существуют ли такие юбилейные выплаты или это развод?» - задала вопрос женщина.

На него ответили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона.

«В соответствии с действующим законодательством выплата россиянам в возрасте 90 лет в размере 15 000 рублей органами социальной защиты населения Пензенского области, а также министерством не предоставляется», - пояснили жительнице региона.

Ранее в региональном отделении Социального фонда РФ сообщили, что, по данным на 1 января 2023 года, в Пензенской области проживало 417 тысяч 287 пенсионеров, или 32,7% от общей численности постоянного населения. Средний размер пенсии после индексации на 4,8% составил 17 820 рублей.

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