В Соцфонде назвали средний размер пенсии после индексации

09.03.2023 | 15:44

По данным на 1 января 2023 года, в Пензенской области проживает 417 тысяч 287 пенсионеров, или 32,7% от общей численности постоянного населения.

Об этом в четверг, 9 марта, управляющий региональным отделением Социального фонда России Михаил Буданов рассказал в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

«367 000 человек (88%) - это получатели страховой пенсии по старости. Есть также получатели социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению - их 49 человек», - уточнил он.

Средний размер пенсии после индексации на 4,8%, проведенной с 1 января 2023-го для неработающих граждан, составил 17 820 рублей.

«Получателям ежемесячной денежной выплаты, включенным в государственный регистр лиц, имеющих право на государственную помощь (это практически 120 000 человек, в том числе почти 15 000 ветеранов боевых действий), с 1 февраля проведена индексация ЕДВ на 11,9%», - добавил Михаил Буданов.