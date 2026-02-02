Прокурором Тамалинского района назначен Михаил Бычков

Приказом Генерального прокурора России от 29 января на должность прокурора Тамалинского района назначен Михаил Бычков, сообщает областная прокуратура.

Он родился 28 февраля 1986 года, в 2008-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

С августа 2009-го Михаил Бычков работает в прокуратуре Пензенской области. Он занимал пост старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Сердобского района.

Состоит в браке, воспитывает дочь.

Ранее прокурором Тамалинского района была Жанна Тюнина. В октябре 2025 года она перешла в Камешкирский район.