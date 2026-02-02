Прокурором Тамалинского района назначен Михаил Бычков

Прокурором Тамалинского района назначен Михаил Бычков
Приказом Генерального прокурора России от 29 января на должность прокурора Тамалинского района назначен Михаил Бычков, сообщает областная прокуратура.

Он родился 28 февраля 1986 года, в 2008-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

С августа 2009-го Михаил Бычков работает в прокуратуре Пензенской области. Он занимал пост старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Сердобского района.

Состоит в браке, воспитывает дочь.

Ранее прокурором Тамалинского района была Жанна Тюнина. В октябре 2025 года она перешла в Камешкирский район.

