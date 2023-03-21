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Общество

Эксперты выяснили, как часто россияне едят мясо

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Исследование, проведенное с 8 по 15 марта среди 1 020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, показало: 80% опрошенных постоянно употребляют в пищу мясо.

Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты выяснили, что около 36% респондентов едят мясо каждый день, еще 50% - несколько раз в неделю. 10% опрошенных употребляют мясные продукты не чаще, чем раз в неделю, около 2% - раз в месяц. И лишь 1% полностью отказались от мяса.

При этом за последний год россияне стали есть меньше говядины и больше мяса птицы, отмечается в исследовании.

У 58% участников опроса потребление говядины за последний год не изменилось, у 38% - уменьшилось, у 4% увеличилось. У 69% респондентов за год не изменилось потребление свинины, 5% стали есть ее больше, а 26% - меньше. В то же время 70% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад, каждый десятый стал потреблять его меньше, а 20% - больше.

Более половины опрошенных (55%) заявили, что не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях. 37% готовы это сделать по рекомендациям врачей. А 2% - из-за любви или дружбы с человеком, который его не ест.

Четыре из десяти россиян любят мясо больше, чем рыбу, а еще четыре любят их одинаково. При этом предпочтение рыбе отдают лишь 15%. Одинаково не любят мясо и рыбу 2% опрошенных, добавляется в исследовании.

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Источник — фото pixabay.com
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