Эксперты объяснили уменьшение количества говядины в меню россиян

07.03.2023 | 09:35

В рационе россиян стало меньше говядины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные Национального рейтингового агентства (НРА) за период с 2017 по 2021 год.

За эти пять лет объем говядины на обеденном столе россиян в среднем уменьшился с 20% до 18%, а потребление снизилось на 1 кг - до 9 кг.

По оценкам Национального союза свиноводов, по итогам 2022 года доля говядины в мясной тарелке должна снизиться на 1,9%, а доля свинины и птицы вырасти на 5,9% и 2% соответственно. В 2021 году потребление на душу населения свинины составило 15 кг, курицы - 25 кг.

Эксперты полагают, что умеренно негативный тренд продолжится: при растущем потреблении других видов мяса показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека. Это связано с высокой стоимостью говядины по сравнению со свининой и курицей.

По данным Росстата за январь этого года, розничная цена говядины была на 59% больше стоимости свинины и в 2,8 раза - мяса птицы. В конце 2022 года цена говядины выросла на 16%, свинины - не изменилась, а на куриное мясо даже снизилась на 2,6%. Для сравнения: в январе 2006 года говядина стоила лишь на 12% дешевле свинины и только в полтора раза дороже курицы.