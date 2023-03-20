Пензенцы представили свои социальные инициативы

20.03.2023 | 20:19

Наталья Кудашева руководит некоммерческой организацией, которая помогает детям с расстройствами аутистического спектра. Их количество в мире ежегодно растет. У каждого 57-го родившегося ребенка диагностируют РАС.

«Мы открыли два ресурсных класса на площадке школы № 8. Работаем с тяжелыми детьми. Есть дети невербальные, не говорящие. Работаем по научно доказанным методикам, например система альтернативной коммуникации (pecs). Через нее мы обучаем невербальных детей разговаривать, общаться с помощью карточек», - объяснила Наталья Кудашева.

Идеи были представлены на ярмарке проектов НКО Пензенской области «Интеграция 1.0». Мероприятие такого формата в регионе проводится впервые. Его организатором выступила общественная палата. Участники смогли презентовать свои социальные инициативы.

«Сейчас благотворительная организация «Благодать» проводит уроки по пониманию инвалидности. И я считаю, что этот проект важен, так как дети должны знать уже с первого класса, как подойти, как помочь инвалиду», - отметила советник губернатора Пензенской области по делам инвалидов Ольга Белова.

Марина Сафронкина представила проект «Соединяя доброту», который уже поддержан на федеральном уровне. Он касается популяризации донорского движения среди подрастающего поколения. У Сафронкиной два сына-школьника, у них гемофилия. Поэтому она, как никто другой, понимает важность подобных инициатив.

«Все знают, что донором можно быть только после 18 лет, это уже взрослый, осознанный выбор. И детей, которые пока учатся в школе, мы готовим к этому выбору. Раньше не было лекарств, того фактора, от которого сейчас зависит жизнь детей и взрослых с таким заболеванием. Доноры - это были те люди, которые помогали выжить и существовать таким больным», - подчеркнула Марина Сафронкина.

Все участники смогли обменяться своими идеями и контактами. Возможно, ряд проектов будет затем поддержан на правительственном уровне.