Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мар 2023|21:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы представили свои социальные инициативы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Наталья Кудашева руководит некоммерческой организацией, которая помогает детям с расстройствами аутистического спектра. Их количество в мире ежегодно растет. У каждого 57-го родившегося ребенка диагностируют РАС.

«Мы открыли два ресурсных класса на площадке школы № 8. Работаем с тяжелыми детьми. Есть дети невербальные, не говорящие. Работаем по научно доказанным методикам, например система альтернативной коммуникации (pecs). Через нее мы обучаем невербальных детей разговаривать, общаться с помощью карточек», - объяснила Наталья Кудашева.

Идеи были представлены на ярмарке проектов НКО Пензенской области «Интеграция 1.0». Мероприятие такого формата в регионе проводится впервые. Его организатором выступила общественная палата. Участники смогли презентовать свои социальные инициативы.

«Сейчас благотворительная организация «Благодать» проводит уроки по пониманию инвалидности. И я считаю, что этот проект важен, так как дети должны знать уже с первого класса, как подойти, как помочь инвалиду», - отметила советник губернатора Пензенской области по делам инвалидов Ольга Белова.

Марина Сафронкина представила проект «Соединяя доброту», который уже поддержан на федеральном уровне. Он касается популяризации донорского движения среди подрастающего поколения. У Сафронкиной два сына-школьника, у них гемофилия. Поэтому она, как никто другой, понимает важность подобных инициатив.

«Все знают, что донором можно быть только после 18 лет, это уже взрослый, осознанный выбор. И детей, которые пока учатся в школе, мы готовим к этому выбору. Раньше не было лекарств, того фактора, от которого сейчас зависит жизнь детей и взрослых с таким заболеванием. Доноры - это были те люди, которые помогали выжить и существовать таким больным», - подчеркнула Марина Сафронкина.

Все участники смогли обменяться своими идеями и контактами. Возможно, ряд проектов будет затем поддержан на правительственном уровне.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте