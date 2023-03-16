От «Пензавтодора» потребовали бережнее чистить центральные улицы

16.03.2023 | 15:39

Депутаты потребовали от «Пензавтодора» чистить центральные улицы бережнее. По их мнению, можно обдумать и вопрос о запрете заезда грузовых автомобилей к коммерческим организациям на улице Московской.

«Иначе нам через некоторое время придется снова думать о том, чтобы ее перемостить», - заявил на заседании комиссии гордумы в четверг, 16 марта, депутат Жиганша Туктаров.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин констатировал, что тяжелая спецтехника «Пензавтодора» заезжает на плитку недавно отремонтированных центральных скверов, «давит, скребет» и портит благоустройство.

Он обратился к начальнику управления ЖКХ Ильдару Усманову с просьбой побеседовать с водителями, занятыми уборкой скверов с новым покрытием, и объяснить им правила.

Усманов в свою очередь аргументировал появление тяжелой техники в районе ТЦ «Арбат»: «Покрытие под плиткой там было рассчитано на проезд автомобилей. Мы этим руководствовались, отправляя туда технику».

Появление большегрузов на пешеходной улице возмущает горожан. «В результате варварского подхода к уборке снега покрытие имеет множество провалов и трещин гранитных плит на всем протяжении от Бакунина до Кураева», - пожаловался один из пользователей на странице губернатора во «ВКонтакте», призвав восстановить гранит и исключить движение тяжелой техники.