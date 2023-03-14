В Пензенской области строят самую крупную школу в ПФО

14.03.2023 | 15:29

В Спутнике строится самая крупная в Приволжском федеральном округе школа: она рассчитана на прием 2 425 учеников в одну смену.

Строительную площадку посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Сейчас здесь завершается подключение коммунальных сетей и идут отделочные работы на фасаде и в помещениях.

«Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80 процентов. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим, сюда придут дети», - отметил глава региона.

Когда Олег Мельниченко в 2021 году шел на выборы губернатора, он обещал, что в Спутнике будет построена новая школа.

«Во многом это стало возможно благодаря поддержке нашей инициативы со стороны председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Совокупное финансирование объекта – более 3 миллиардов рублей. Уже частично закуплены современнейшее оборудование и мебель. В школе будут два огромных спортзала, актовый зал примерно на 1 000 человек, тренажерный зал - много чего, что позволит детям гармонично развиваться», - перечислил Олег Мельниченко.

По его мнению, школа станет центром микрорайона. Там могут проходить досуговые и спортивные мероприятия, работать кружки. Регион готов дополнительно выделить ставки педагогов дополнительного образования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олег Мельниченко поручил министру образования и первому зампреду правительства региона подобрать для школы грамотного руководителя и опытных педагогов.

«Школа большая, здесь можно развивать несколько профилей: физико-математический, инженерный, архитектурный. Но здесь, конечно же, надо посоветоваться с родителями учеников. Детям нужно получать хорошее, фундаментальное образование, которое в дальнейшем позволит им успешно реализоваться в выбранной профессии», - добавил глава региона.