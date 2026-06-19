Агрессивных животных в Пензенской области будут усыплять через 15 дней

В Пензенской области увеличили срок, по истечении которого проводится умерщвление животного. Такой законопроект рассмотрели на сессии регионального Заксобра в пятницу, 19 июня.

Речь идет о случаях нападения на человека, проявления немотивированной агрессии, а также о фактах, когда у животного выявили опасную болезнь или установили, что оно является носителем возбудителя таковой.

Это коснется и бродячих животных, отловленных на территориях, где введена экстраординарная ситуация.

Эвтаназию собираются проводить не через 11, а через 15 дней.

«Данное изменение позволит увеличить срок для розыска владельцами потерявшихся животных», - уточняется в пояснительной записке.