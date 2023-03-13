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Общество

Переправы, соединяющей Пески с ул. Тухачевского, больше нет

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В понедельник, 13 марта, в Пензе развели понтонный мост на остров Пески. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мост не в первый раз разводят в большое половодье. Это необходимо для обеспечения безопасности пешеходов и сохранения его целостности.

«Когда уровень воды придет в норму, переправа, соединяющая остров Пески с улицей Тухачевского, будет восстановлена», - сообщили в мэрии.

Обстановка с паводком в Пензе становится все тревожнее. «Снег тает на поверхности, почва не впитывает этот объем воды, поскольку промерзание глубокое, и вся вода уходит в реки», - пояснил глава Пензы Александр Басенко. Особого внимания требуют территории, где жилой фонд находится в низине и рядом с реками: остров Пески, район Междуречья и другие.

В районах области уже затопило дома, смыло дороги.

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