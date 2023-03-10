Обстановка с паводком в Пензе становится все тревожнее

10.03.2023 | 18:28

Актуальность красных предупреждающих табличек на водоемах с каждым днем все больше сводится к нулю. Пожалуй, не найдется смельчака, который решится пройти по льду. Сура, главная река Пензы, вскрылась, только около одного берега виднеется ледяная коса.

Два раза в сутки дежурные будут объезжать все посты в городе и следить за тем, как поднимается уровень реки. Обстановка с паводком все тревожнее и тревожнее - об этом говорили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава Пензы настраивает подчиненных, представителей муниципальных учреждений, управляющих компаний на то, что весна будет сложной и работать придется в круглосуточном режиме.

«Снег тает на поверхности, просто почва не впитывает этот объем воды, поскольку промерзание глубокое, и вся вода уходит в реки», - рассказал Александр Басенко.

В Пензе нужно взять на особый контроль один из участков Суры в центре города.

«Бакунинский мост построили, но под мостом оставили дамбу, которая нужна была для устройства, монтажа и буронабивных свай. Под Бакунинским мостом сечение русла уменьшено вдвое», - заявил заместитель директора филиала «Сурский гидроузел» Борис Абрамов.

Вода, которая теперь под ногами и колесами, - это не что иное, как локальные места подтоплений. Автомобилистам при движении около дома на Терновского, 148, стоит помнить о таких понятиях, как гидроудар и аквапланирование. Путь протяженностью около 70 метров ушел под воду.

«Надо продумать мероприятия по тому, чтобы обеспечить уход воды с дорожного полотна», - подчеркнул Александр Басенко.

«Организовать и обеспечить проведение противопаводковых мероприятий, а именно вывоз снега, очистку ливнеприемников от снега и бытового мусора», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Учитывая опыт прошлых лет, особое внимание стоит уделять территориям, где жилой фонд находится в низине и рядом с реками: остров Пески, район Междуречья и другие. На случай прихода большой воды людей должны оповестить и при необходимости предоставить кров в пунктах временного размещения.