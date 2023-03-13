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Общество

Озвучена причина исчезновения с улиц новых автобусов № 82с

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Жителей областного центра удивило, что с улиц исчезли новые автобусы большого класса, курсирующие по маршруту № 82с между ГПЗ-24 и ТЦ «Мега Пенза».

«Кто-нибудь знает, куда пропали новые, современные, комфортные автобусы с 82-го рейса? С начала года начали ездить. А с сегодняшнего дня опять старый, разваливавшийся хлам начал ездить», - поинтересовался один из пользователей чата PenzaInform в Telegram 10 марта.

Специалист центра управления регионом ответил мужчине, что машины «находятся на плановом техническом обслуживании, после завершения которого они вернутся на маршрут».

Чем была вызвана необходимость проведения этой процедуры, не уточняется.

6 февраля администрация Пензы сообщила, что в город прибыли 14 комфортабельных автобусов и некоторые из них уже вышли на маршрут.

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