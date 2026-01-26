В минздраве объяснили, как правильно вызывать скорую помощь

В соцсетях и мессенджерах жители Пензенской области нередко критикуют службу скорой помощи за слишком медленное реагирование. На самом деле многое зависит от того, как сделан вызов.

Его принимает фельдшер-медсестра и передает ближайшей свободной бригаде. Опрос по телефону многим представляется чересчур затянутым, но в реальности он отнимает в среднем не больше 1,5-2 минут, рассказали в областном минздраве.

За это время диспетчер должен получить максимум информации о самочувствии пациента. Он действует строго по регламенту, который предписывает уточнить дополнительные симптомы. Это необходимо для определения категории вызова, повода для него и профиля бригады.

Падение с высоты, травма, ножевое или пулевое ранение, ДТП, инсульт и инфаркт миокарда относятся к основаниям для экстренной помощи. Медики должны прибыть в течение максимум 20 минут.

На повышение температуры, обострение хронических болезней, заболеваний органов грудной клетки, ЖКТ и по мотиву «общая слабость» высылается неотложка. Время ожидания здесь - до 2 часов.

Отвечать на вопросы следует максимально развернуто. Если помощь требуется на улице, нужно обозначить точные координаты места, если дома - сообщить номер подъезда, этаж и код домофона и пояснить, откуда ближе заехать во двор.

Кроме того, фельдшер обязан знать данные пациента (ФИО и возраст, если они известны) и вызывающего (только ФИО).