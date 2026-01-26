Опубликован график отключений света в Пензе 27 января

Опубликован график отключений света в Пензе 27 января
Во вторник, 27 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре и на Шуисте.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Велозаводская, 58;

- ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339;

- СНТ «Заря», 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19;

- 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

