Мошенники стали притворяться сотрудниками социального фонда

13.03.2023 | 09:17

Мошенники начали пользоваться новой схемой, представляясь сотрудниками Социального фонда России, который недавно начал работу.

Стремясь получить личные данные или деньги, злоумышленники не только ходят по квартирам, но и звонят, рассылают СМС, письма, сообщает портал «Объясняем.рф».

В связи с участившимися случаями таких преступлений специалисты дали гражданам несколько советов, как не стать жертвой аферистов.

Настоящие сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить вопросы с пенсией или выплатами. Они не требуют назвать номер банковской карты, данные паспорта или СНИЛС, пароль от личного кабинета.

«Мошенники могут предлагать прибавку к пенсии, помощь с оформлением или перерасчетом выплат. Это заманчиво, но будьте осторожны. Если подозреваете обман, немедленно прекратите общение», - предупредили специалисты.

Не следует реагировать на письма или сообщения, которые предлагают перейти на ссылкам и получить какие-либо деньги. Это уловка аферистов.

Гражданам напомнили, что фонд оказывает услуги в клиентских службах и онлайн, через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать жителям Пензенской области фальшивые квитанции на оплату ЖКУ. Людей попросили быть бдительными и сравнивать полученные документы с теми, что приходили раньше. При малейшем подозрении оплачивать услуги по новым реквизитам не стоит.