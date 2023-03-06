Мошенники стали рассылать пензенцам фальшивые квитанции

06.03.2023 | 09:59

Жителей Пензенской области попросили быть внимательными при получении квитанций. Некоторые из них могут быть уловкой мошенников.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ресурс «Объясняем.Пензенская область».

По словам специалистов, жители региона обнаружили в своих почтовых ящиках подозрительные квитанции за ЖКУ от неизвестной организации. В некоторых указываются неверные даты, где-то отсутствует имя собственника и другие сведения.

О подобных случаях пензенцы рассказали и в социальных сетях.

Начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Алла Ильина попросила жителей области быть бдительными, чтобы не стать жертвой аферистов.

«Рекомендуем внимательно изучить все сведения, которые содержатся в данных квитанциях. Если квитанция отличается от обычной по форме, размеру, шрифту, по обычному размещению граф, где содержатся задолженность, показания счетчиков, размер оплаты. Если все это отличается от обычного, нужно насторожиться», - сказала Ильина.

Также она посоветовала пензенцам сверить реквизиты с предыдущими квитанциями.