Мошенники стали рассылать пензенцам фальшивые квитанции

Жителей Пензенской области попросили быть внимательными при получении квитанций. Некоторые из них могут быть уловкой мошенников.
Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ресурс «Объясняем.Пензенская область».
По словам специалистов, жители региона обнаружили в своих почтовых ящиках подозрительные квитанции за ЖКУ от неизвестной организации. В некоторых указываются неверные даты, где-то отсутствует имя собственника и другие сведения.
О подобных случаях пензенцы рассказали и в социальных сетях.
Начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Алла Ильина попросила жителей области быть бдительными, чтобы не стать жертвой аферистов.
«Рекомендуем внимательно изучить все сведения, которые содержатся в данных квитанциях. Если квитанция отличается от обычной по форме, размеру, шрифту, по обычному размещению граф, где содержатся задолженность, показания счетчиков, размер оплаты. Если все это отличается от обычного, нужно насторожиться», - сказала Ильина.
Также она посоветовала пензенцам сверить реквизиты с предыдущими квитанциями.
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