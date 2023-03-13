Сетевое издание|18+|Понедельник|13 мар 2023|18:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Главы районов Пензенской области отчитались перед комиссией по ЧС

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Каждый случай подтопления в комиссии по чрезвычайным ситуациям рассматривают отдельно и детально, небрежности здесь быть не должно. Резкое потепление и дожди создали в ряде населенных пунктов довольно сложную ситуацию. Вода не только пришла на участки многих жителей Пензенской области, но и стремится в дома.

Больше всего обращений поступило из областного центра и Пензенского района. В Малой Сердобе из-за половодья даже эвакуировали людей. Спасатели продолжают здесь дежурство и готовы сразу отреагировать на просьбы о помощи. В Каменке пожилых людей перевозят на лодках.

Как обстоят дела в других населенных пунктах, на комиссии докладывают в режиме реального времени.

«Мы зависим от рек Суры и Шукши. В Суре на сегодняшний день вода поднялась на 2 метра, для нас критично 3. Шукша поднялась на 2,4 метра, критично 4. Ситуацию понимаем, все под контролем», - отчитался глава администрации Лунинского района Алексей Атясов.

За подъемом воды в реках следят на специально оборудованных наблюдательных постах. Главы всех районов находятся в тесном взаимодействии с экстренными службами для оперативного реагирования в случае обострения ситуации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте