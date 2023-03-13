Главы районов Пензенской области отчитались перед комиссией по ЧС

13.03.2023 | 18:00

Каждый случай подтопления в комиссии по чрезвычайным ситуациям рассматривают отдельно и детально, небрежности здесь быть не должно. Резкое потепление и дожди создали в ряде населенных пунктов довольно сложную ситуацию. Вода не только пришла на участки многих жителей Пензенской области, но и стремится в дома.

Больше всего обращений поступило из областного центра и Пензенского района. В Малой Сердобе из-за половодья даже эвакуировали людей. Спасатели продолжают здесь дежурство и готовы сразу отреагировать на просьбы о помощи. В Каменке пожилых людей перевозят на лодках.

Как обстоят дела в других населенных пунктах, на комиссии докладывают в режиме реального времени.

«Мы зависим от рек Суры и Шукши. В Суре на сегодняшний день вода поднялась на 2 метра, для нас критично 3. Шукша поднялась на 2,4 метра, критично 4. Ситуацию понимаем, все под контролем», - отчитался глава администрации Лунинского района Алексей Атясов.

За подъемом воды в реках следят на специально оборудованных наблюдательных постах. Главы всех районов находятся в тесном взаимодействии с экстренными службами для оперативного реагирования в случае обострения ситуации.