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Общество

За срыв реализации нацпроектов привлекут к ответственности

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Несмотря на сложные экономические условия, финансирование национальных проектов в субъектах Федерации продолжается - такое решение принял президент Владимир Путин. Нарушения при заключении контрактов, а также сроков и качества работ недопустимы, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Если они все-таки будут, все материалы незамедлительно нужно направлять в прокуратуру. Это требование глава региона озвучил на заседании регионального правительства в пятницу, 10 марта.

«Хочу сразу предупредить: мы будем детально разбираться в каждой ситуации, информация обо всех выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в правоохранительные органы. В современных условиях, в которых мы сейчас живем, у нас каждая бюджетная копейка на особом счету. Средства должны быть использованы таким образом, чтобы люди видели эффект», - предупредил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что задачи перед субъектом стоят серьезные: объем объектов, которые необходимо ввести, внушительный, а существующие условия - непростые.

«Прошу крайне ответственно подойти ко всем этапам реализации нацпроектов - начиная от контрактации, строительно-монтажных работ, закупки оборудования до сдачи объектов. На каждом этапе будем все жестко контролировать», - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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