Банк «Кузнецкий» запустил переводы в казахстанских тенге

10.03.2023 | 11:53

Банк «Кузнецкий» расширил перечень валют для проведения переводов клиентов - участников внешнеэкономической деятельности.

Теперь им доступен новая вид сервиса - обслуживание текущих счетов в казахстанских тенге. Для совершения операций в этой валюте клиентам необходимо открыть счет. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Помимо казахстанских тенге, банк продолжает осуществлять валютные переводы в китайских юанях и белорусских рублях.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (800) 100-64-10 или у персонального валютного менеджера по номеру 8 (8412) 23-19-32.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».