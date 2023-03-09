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Общество

Честь и достоинство педагогов хотят защитить законом

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В Госдуму внесен проект дополнения закона «Об образовании в Российской Федерации» перечнем принципов о защите чести и достоинства педагогического работника.

Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого имеется документ.

Автор законопроекта Борис Чернышов отмечает, что при всей важности и незаменимости профессии педагогического работника возникли проблемы, требующие оперативного реагирования.

По мнению Чернышова, в условиях реализации образовательных программ с активным применением электронного обучения и дистанционных технологий возрастает риск посягательства на честь и достоинство педагогических работников.

«Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В январе мать одной из пензенских школьниц в соцсети обвинила учебное заведение в том, что родители ремонтируют классы за свой счет, к Новому году нанимают дизайнера для украшения кабинета и дарят учителям конверты с деньгами. Особо женщина упомянула «мини в 15 см» и открытое декольте учительницы.

Родители других учеников заступились за педагогов, заявив, что ничего из описанного не не было в действительности, а форма одежды учителя соответствует дресс-коду школы. В итоге пензячке предложили выяснять отношения не в интернете, а непосредственно в стенах образовательного учреждения.

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Источник — фото pixabay.com
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