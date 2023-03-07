Зареченцев беспокоит гибель мальков в местном пруду

07.03.2023 | 11:46

Обитатели водоема в закрытом городе Пензенской области погибают. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

«На Лесном пруду гибнет рыба. Не хватает кислорода. Никто не занимается и не рубит продыхи», - написал автор видео, размещенного в группе «Новости Заречный Пензенской области».

На кадрах видна небольшая прорубь, в которой кишат мальки, хватая воздух с поверхности воды.

Горожане остро отреагировали на сообщение. «Ни собаками, ни прудом администрация не занимается, позор», - написала одна из подписчиц.

«Ну а рыболовы где? Любите рыбку ловить - займитесь, дырок нарубите», - возразил другой комментатор.

Третий же предложил установить аэратор и запитать его от гостиницы, чтобы вода насыщалась воздухом. «Весной после массовой гибели рыбы пруд протухнет весь, купаться в этой воде думаю будет просто опасно», - предостерег он.

Ситуацию прокомментировала директор МКУ «Управление МТО» Татьяна Пчелинцева. По ее словам, мониторинг показал, что с кислородом в пруду, расположенном в зоне отдыха «Лесная», все в порядке.

«Малек здоров и, как следствие, активен. Радует и то, что количество малька достаточно высокое, что также свидетельствует о состоянии водоема. Пруд уже несколько лет не зарыбляется, идет естественный прирост рыбы для любительского лова. Замор рыбы относится к естественному природному процессу, и как правило, от замора страдает промысловая рыба. Наши пруды к промысловым водоемам не относятся. Они носят рекреационное назначение», - пояснила Татьяна Пчелинцева.

В подтверждение своих слов она опубликовала более позднее фото проруби. В ней уже нет мельтешаших рыбешек - у поверхности воды плавают единичные особи.

Татьяна Пчелинцева также поблагодарила жителей, которые следят за состоянием проруби и очищают ее от образовавшегося льда.