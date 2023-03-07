В Пензе простились с завкафедрой журналистики Екатериной Ревой

07.03.2023 | 19:13

Для своих студентов она гораздо больше, чем просто преподаватель, - наставник, друг, очень близкий человек. Екатерина Рева была главным идейным вдохновителем кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета. В последний путь ее проводили коллеги, воспитанники и родные.

«В мире происходит очень много несправедливости, и одна из них - это преждевременный уход молодого человека из жизни, человека, который в расцвете сил, как Екатерина Константиновна: творческая, очень инициативная, умница, красавица», - произнес ректор ПГУ Александр Гуляков.

Несколько месяцев назад ей исполнилось 39 лет. В этом возрасте она уже успела защитить докторскую диссертацию по журналистике, написать более 100 научных статей. Екатерина Рева была экспертом журнала высшей аттестационной комиссии, членом Международной ассоциации медиаисследователей.

«Мы, конечно, на нее возлагали очень большие надежды, строили с ней планы, некоторые из них не довели до конца. Я думаю, что кафедра журналистики все начинания Екатерины Константиновны продолжит и все, что она не успела, мы сделаем», - сообщила директор педагогического института ПГУ Ольга Сурина.

Кафедра была для нее всем. При Екатерине Реве здесь появилась собственная телевизионная студия, ее воспитанники публиковались в самых престижных научных изданиях России и зарубежья.

За ее столом теперь пусто, хотя обычно там кипела жизнь. Студенты, преподаватели вместе с заведующей кафедры придумывали новые проекты, работали над созданием программ. У Екатерины Константиновны была отличительная черта: все свои дела она всегда доводила до конца.

«Все то, что мы сейчас имеем именно в профессии, - это все вклад Екатерины Константиновны», - рассказал журналист, выпускник Екатерины Ревы Артем Власов.

Ее выпускники теперь работают на региональных и федеральных телеканалах, в информационных агентствах, министерствах и ведомствах. Рева воспитывала настоящих профессионалов-журналистов.

«Екатерина Константиновна не только старалась вложить в нас опыт и знания, но и какие-то житейские советы нам давала. Она была чудесной и замечательной, очень мудрой и грамотной, профессиональной, женственной, обаятельной, и мы с нее всегда брали пример», - отметила пресс-секретарь министерства физкультуры и спорта области, выпускница Екатерины Ревы Татьяна Сарычева.

Свои соболезнования родным Екатерины Ревы выразил губернатор, а также члены правительства Пензенской области.