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Общество

Область вошла в двадцатку регионов с наименьшей доступностью бензина

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В Пензенской области за год бензин АИ-92 подешевел на 0,2%. В январе литр этой марки обходился водителям в 47 рублей 10 копеек.

Такие данные приводятся в свежем рейтинге регионов РФ по доступности бензина, составленном экспертами ria.ru.

В основе составленного списка - объем наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты россияне. Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 года, пояснили аналитики.

Согласно их выводам, Пензенская область вошла в двадцатку регионов с наименьшей доступностью топлива, расположившись на 65-м месте из 85. На среднюю зарплату пензенцы могут купить в месяц 749 литров АИ-92.

Для сравнения, в Ямало-Ненецком АО средняя зарплата позволяет приобрести 2 685 литров бензина. Этот регион находится на 1-м месте рейтинга. Стоимость литра топлива в январе там составила 41 рубль 88 копеек.

2-ю строку списка заняла Москва (2 219 литров), 3-ю - Чукотский АО (1 935).

Наименее доступен бензин для жителей Кабардино-Балкарии (620 литров), Чеченской Республики (597), Ингушетии (586).

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