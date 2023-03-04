Пензенцев предупредили о выходном дне среди недели в МРЭО

04.03.2023 | 14:47

В среду, 8 марта, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) будут закрыты.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот день не будут предоставлять государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Тем, кто хотел получить или обменять водительское удостоверение, тоже нужно скорректировать планы и выбрать другой день.

В феврале МРЭО ГИБДД не работали три дня: 23, 24 и 26 февраля - в связи с переносом праздничного дня 1 января, пришедшегося на воскресенье, на 24 февраля. В мае выходным будет 8-е число, на которое перенесли выходной 8 января.