Сетевое издание|18+|Четверг|16 фев 2023|16:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе МРЭО ГИБДД не будет работать три дня

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской госавтоинспекции рассказали, как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения в праздничные дни.

Услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и выдаче водительских удостоверений будут оказываться 21, 22 и 25 февраля, сообщили в Управлении ГИБДД по Пензенской области.

23, 24 и 26 февраля 2023 года подразделения МРЭО ГИБДД работать не будут.

В феврале у пензенцев, как и у всех жителей России, будет четыре выходных дня подряд. Поскольку нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпали на воскресенье, выходные перенесли на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Таким образом, пензенцы будут отдыхать с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26-е.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте