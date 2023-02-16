В Пензе МРЭО ГИБДД не будет работать три дня

16.02.2023 | 16:06

В Пензенской госавтоинспекции рассказали, как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения в праздничные дни.

Услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и выдаче водительских удостоверений будут оказываться 21, 22 и 25 февраля, сообщили в Управлении ГИБДД по Пензенской области.

23, 24 и 26 февраля 2023 года подразделения МРЭО ГИБДД работать не будут.

В феврале у пензенцев, как и у всех жителей России, будет четыре выходных дня подряд. Поскольку нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпали на воскресенье, выходные перенесли на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Таким образом, пензенцы будут отдыхать с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26-е.