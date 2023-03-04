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Общество

Пензенские энтузиасты делают компактные печи для нужд СВО

Печать

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В маленьком гараже на Северной Поляне идет большая работа. Энтузиасты занимаются изготовлением металлических печек для нужд специальной военной операции. Многие предприниматели безвозмездно предоставляют необходимые материалы. Началось все год назад.

«Первой помощью были машинки для стрижки волос, с внучкой писали письма. А после мой товарищ предложил варить печки», - рассказал житель Пензы Николай Яковлев.

Дело пошло. Первое время металл покупали в пунктах приема лома. Затем благодаря народной молве информация о работе энтузиастов распространилась по городу. Начали появляться предложения той или иной помощи. Потом откликнулись некоторые предприниматели и предприятия.

В свободное от основной работы время один из активистов занимается сваркой печей длительного горения. В применении они очень просты и удобны.

«Доступ кислорода - через заслонку, это так называемое поддувало. Дрова попадают традиционно - через дверку», - показал житель Пензы Антон.

За все время пензенцы изготовили более 50 компактных печей. Еще вытачивают специальные металлические «кошки» для солдат. Много чего требуется для тех, кто сейчас на передовой.

Связаться с молодыми людьми можно разными способами: через Viber, WhatsApp, Telegram - группы называются «Неравнодушные сердца» и «Мобилизация Пензы».

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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